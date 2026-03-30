Per le festività di Pasqua e Pasquetta sono previste condizioni meteorologiche diversificate. Al Centro e al Sud si registrano nubifragi, con temperature in diminuzione di circa 8 gradi, e possibilità di grandinate e nevicate anche a quote collinari. Al contrario, al Nord il cielo sarà generalmente sereno con poche raffiche di vento e condizioni di sole stabile.

Roma, 30 marzo 2026 – Nubifragi al Centro Sud con temperature giù anche di 8 gradi, possibili grandinate e nevicate abbondanti anche a quote collinari, mentre al Nord persisterà il sereno, con cielo soleggiato e isolate raffiche di vento. Sembra un’Italia al rovescio quella che emerge dalle previsioni meteo per i prossimi giorni, con le regioni centro meridionali nella morsa di una corrente di aria artica in arrivo già dalle prossime ore e il Nord ai margini di questa nuova ondata di maltempo. Un quadro destinato a cambiare nel weekend di Pasqua e Pasquetta. Per il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara il “colpo di coda dell’inverno” è atteso già in serata al Sud e sul medio versante adriatico, con occasionali fenomeni che potranno sconfinare sul medio versante tirrenico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Previsioni Pasqua e Pasquetta: ci sono buone notizie. Ma prima nubifragi e neve a bassa quota

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