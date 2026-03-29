L'Italia sta affrontando una fase di maltempo con raffiche di vento che raggiungono i 90 kmh e nevicate a quote basse. La settimana che precede la Pasqua sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con il picco di questa ondata previsto tra martedì e giovedì. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche in diverse regioni del paese.

Giusto una pausa, nemmeno troppo convinta. La settimana che ci condurrà alla Pasqua avrà inizio con una nuova ondata di maltempo con il suo apice previsto tra martedì e giovedì. Massima attenzione soprattutto al vento che soffierà con estrema violenza su gran parte delle nostre regioni e un netto calo termico con un clima pienamente invernale. Dove soffierà la burrasca. Il maltempo sarà scatenato dalla formazione di un vortice “inizialmente al Sud Italia per poi approfondirsi ulteriormente sullo Ionio a inizio aprile. Questa configurazione richiamerà venti impetuosi dai quadranti settentrionali: ci attende una vera e propria sferzata di Bora e Grecale (Nord-Nordest) che investirà quasi tutto il Paese”, spiegano gli esperti de Ilmeteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tempesta sull'Italia, raffiche a 90km all’ora e neve a bassa quota: che tempo ci sarà a Pasqua

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