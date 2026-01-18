Meteo allerta rossa per il ciclone mediterraneo in arrivo | nubifragi neve a bassa quota e venti fortissimi Scuole chiuse ecco dove

Un fronte di maltempo sta interessando diverse regioni italiane, con condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime ore. L’arrivo di un ciclone mediterraneo comporta allerta rossa, con possibili nubifragi, venti intensi e nevicate a bassa quota. Scuole e attività sono state temporaneamente sospese in alcune aree per garantire la sicurezza. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

Meteo, in arrivo un nuova fase di maltempo con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via più basse. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il peggioramento delle condizioni meteorologiche già nel corso di domenica 18 gennaio. Maltempo, allerta rossa Le prime precipitazioni sono attese sull'arco alpino centro occidentale con fiocchi a partire dagli 8001000 metri di quota su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Entro la sera nubi e piogge interesseranno buona parte delle regioni del Centro Sud e le due Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Leggo.it

Allerta meteo in Sicilia, in arrivo ciclone afro-mediterraneo: a Taormina scuole chiuse il 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO]

Un'allerta meteo è stata emessa in Sicilia, con l'arrivo di un ciclone afro-mediterraneo. A Taormina, per precauzione, le scuole e i principali luoghi pubblici rimarranno chiusi lunedì 19 gennaio. La situazione è monitorata costantemente e ulteriori aggiornamenti sono previsti nelle prossime ore. Si consiglia di seguire gli avvisi delle autorità locali per garantire la sicurezza.

ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..ALLERTA DI LIVELLO ARANCIONE.. Avviso - Allerta Meteo La Protezione Civile Regionale ha emesso aggiornamento del bollettino meteo, livello ARANCIONE, per oggi 18 gennaio 2026 fino alle ore 24.00 e per domani 19 - facebook.com facebook

ALLERTA METEO Da stasera a tutta la giornata di martedì una tempesta investirà l’area del #Mediterraneo centrale con venti fino a 100 km/h e onde fino a 8/9 metri d’altezza. È pericoloso mettersi in mare, in particolare salpando dalle cos x.com