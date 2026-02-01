Breve tregua sull’Italia poi una lunga fase di maltempo | le previsioni meteo

Dopo una breve pausa di bel tempo, l’Italia si prepara a un nuovo peggioramento. Il vortice che ha portato maltempo al Sud si sta allontanando verso la Grecia, lasciando temporaneamente il Paese senza pioggia. Ma le previsioni parlano di un ritorno di piogge e temporali nei prossimi giorni, quindi la calma non durerà a lungo.

(Adnkronos) – Meteo in miglioramento sull'Italia, ma solo per poco. Il vortice protagonista di una nuova intensa ondata di maltempo al Sud si allontana verso la Grecia, segnando una tregua su buona parte del nostro Paese. Ma la calma sarà molto breve. Già a metà della prossima settimana, infatti, attese piogge e nevicate che daranno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Meteo Italia Breve tregua dal ciclone Harry, poi ancora maltempo e forte vento: le previsioni meteo Oggi l’Italia gode di una pausa temporanea dal maltempo, con i fenomeni legati al ciclone Harry in attenuazione. Maltempo, breve tregua da pioggia e temporali poi nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni. Le previsioni Le condizioni meteorologiche mostrano una breve pausa tra piogge e temporali, seguita da un nuovo peggioramento con nebbia e acquazzoni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Meteo Italia Argomenti discussi: Meteo, allerta maltempo per pioggia e neve: regioni a rischio. Le previsioni; Il Ciclone Harry è finito? Non del tutto: le previsioni per i prossimi giorni; Maltempo senza tregua, un ciclone dopo l’altro sull’Italia: meteo oggi e domani; Meteo Italia, le previsioni: dopo i danni del ciclone Harry in Sicilia, attese piogge e neve. Precipitazioni anche a bassa quota. Meteo Italia – Weekend all’insegna del maltempo, breve tregua ad inizio settimana poi nuova perturbazioneMeteo Italia - Maltempo a più riprese durante il weekend e dopo una tregua ad inizio settimana, attesa una nuova perturbazione atlantica ... centrometeoitaliano.it Tregua breve: tornano maltempo e freddoLa breve parentesi di stabilità è già alle spalle: sull’Italia si affaccia una nuova fase di maltempo diffuso, alimentata da correnti fredde di origine polare marittima in discesa dal Canada. Masse d’ ... ilfattovesuviano.it Piogge su Sicilia e Calabria, poi una breve tregua - facebook.com facebook Piogge su Sicilia e Calabria, poi una breve tregua #previsioni #meteo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.