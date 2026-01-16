Previsioni meteo weekend | neve sulle Alpi piogge e burrasca in arrivo

Per il weekend di metà gennaio, le condizioni meteo prevedono neve sulle Alpi e un peggioramento con piogge e burrasche in molte zone. L’instabilità atmosferica caratterizzerà il fine settimana, portando condizioni variabili e qualche disagio. Sebbene si possa notare un calo delle temperature, il freddo intenso non sarà predominante. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per gli spostamenti.

Un fine settimana di metà gennaio all'insegna dell'instabilità, con l'inverno che torna a farsi sentire soprattutto sulle Alpi, ma senza il freddo tipico del periodo. Le previsioni indicano infatti neve sulle Alpi occidentali e piogge sparse sia al Nord-Ovest sia al Sud, in un contesto climatico ancora segnato da temperature superiori alla media stagionale. A confermare il quadro è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui nei prossimi giorni il tempo resterà a tratti perturbato, ma con valori termici miti, in particolare sulle regioni del Centro-Sud. Nelle prossime ore sono attese deboli precipitazioni tra Nord-Ovest e Toscana, con un progressivo coinvolgimento della Sardegna.

