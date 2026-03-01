Previsioni meteo per Avellino – 1 marzo 2026

Il 1 marzo 2026 ad Avellino, il cielo sarà parzialmente coperto da nuvole sparse, con alcune schiarite che si alterneranno durante tutta la giornata. Le previsioni indicano che non sono attese precipitazioni di nessun tipo. La temperatura prevista e i dettagli su eventuali venti non sono stati comunicati. La giornata si svolgerà quindi con condizioni climatiche generalmente stabili.

Ad Avellino, il 1° marzo 2026, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata e non sono previste precipitazioni. Secondo quanto riportato da 3BMeteo, la temperatura massima raggiungerà i 17°C, mentre la minima sarà di 9°C; lo zero termico è previsto a 2761 metri. I venti soffieranno deboli da Sud-Sudest al mattino, per poi diventare moderati da Sud-Sudovest nel pomeriggio.

Previsioni meteo per Avellino – 3 gennaio 2026Ad Avellino, il 3 gennaio 2026, si prevedono cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge che tenderanno ad attenuarsi nel corso...

Previsioni meteo per Avellino – 4 gennaio 2026Ad Avellino, il 4 gennaio 2026, i cieli si presenteranno molto nuvolosi o completamente coperti per l’intera giornata, con deboli piogge attese a...

