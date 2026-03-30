Prevenzione tumori | boom di visite alla Ferrovia con Iannace

A Avellino si è svolta una giornata di prevenzione dedicata ai tumori, organizzata dall’associazione Per Borgo Ferrovia e presieduta da Walter Giordano. La manifestazione ha visto una vasta partecipazione di cittadini che hanno approfittato delle visite gratuite offerte. Tra i professionisti presenti c’era il senologo Carlo Iannace, responsabile della Breast Unit dell’ospedale Moscati. La partecipazione ha registrato un aumento rispetto alle precedenti edizioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Grande partecipazione ad giornata di prevenzione ad Avellino promossa dall’associazione Per Borgo Ferrovia, presieduta da Walter Giordano, con la presenza del senologo Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati. Al centro dell’incontro, il tema della prevenzione, oggi sempre più discusso ma, come sottolineato dal dottor Iannace, ancora troppo poco praticato. «L a prevenzione non è solo medicina, ma un atteggiamento quotidiano», ha spiegato, invitando i cittadini a sviluppare maggiore consapevolezza e attenzione verso la propria salute. Secondo lo specialista, “volersi bene” significa innanzitutto conoscersi, riconoscere le proprie fragilità e intervenire prima che queste possano trasformarsi in patologie più gravi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Articoli correlati Avellino, boom di presenze per la prevenzione con l'associazione "Per Borgo Ferrovia" e il dottor IannaceSecondo lo specialista, "volersi bene" significa innanzitutto riconoscere le proprie fragilità e intervenire prima che queste possano trasformarsi in... Leggi anche: Prevenzione oncologica e tumori della tiroide, visite gratuite a Livorno con la fondazione Ant Tutto quello che riguarda Prevenzione tumori Temi più discussi: Boom di tumori in Valsugana: raddoppiati i casi al pancreas. Tonina: Più screening e diagnosi, ma il rischio non cresce; Prevenzione e visite gratis senza appuntamento: boom al Villa Scassi, ora tocca al Galliera; Al via la settimana della prevenzione della Lilt; Visite senologiche gratis a Genova: oggi e domani al Galliera. 40% dei tumori evitabile con stili di vita correttiLa prevenzione deve diventare un'abitudine quotidiana per i cittadini, afferma il presidente della Lilt, Francesco Schittulli. Sos tumori ... interris.it La prevenzione delle malattie (dai tumori al diabete) sotto i riflettori a Sanremo: la campagna del ministero«Prevenire» vuol dire agire prima che le malattie si manifestino. Studi scientifici hanno dimostrato che la prevenzione riduce l’incidenza di molte malattie croniche, dal diabete ai tumori. È il ... corriere.it Farmaci anti-obesità e prevenzione dei tumori: parte la sfida della ricerca https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/sanit%C3%A0/33127-farmaci-anti-obesit%C3%A0-e-prevenzione-dei-tumori-parte-la-sfida-della-ricerca.html #obesità #farmaci #prevenzione - facebook.com facebook