Appalti nelle sedi giudiziarie la UILTuCS accusa | tagli alle ore e confronto sindacale negato

La UILTuCS denuncia tagli alle ore di lavoro e la mancanza di un confronto sindacale nelle sedi giudiziarie. La vertenza si presenta come un caso di evidente contrasto tra le istituzioni e i rappresentanti dei lavoratori. La disputa riguarda le modalità di gestione e le decisioni prese senza un coinvolgimento diretto delle parti interessate. La situazione ha suscitato reazioni nel mondo sindacale e tra i lavoratori interessati.

Tarantini Time Quotidiano Una vertenza che assume i contorni di un vero e proprio paradosso istituzionale. È quanto denuncia la UILTuCS Puglia insieme alla sede territoriale di Taranto, che accendono i riflettori sulla gestione degli appalti per i servizi di pulizia e portierato nelle sedi giudiziarie del territorio. Nel mirino del sindacato finisce la Corte d’Appello di Lecce, stazione appaltante del servizio, accusata di aver interrotto le normali relazioni sindacali. Nonostante diverse richieste formali di incontro, la committenza pubblica continuerebbe a confrontarsi esclusivamente con le aziende appaltatrici – Dussmann Service e Bruma Group – ritenendo “irricevibile” il confronto diretto con i rappresentanti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Appalti nelle sedi giudiziarie, la UILTuCS accusa: tagli alle ore e confronto sindacale negato Articoli correlati Leggi anche: Inter Atalanta, Marotta e Ausilio a confronto con gli arbitri nello spogliatoio: «Si andrà nelle sedi istituzionali» Commercio, Andreani (Uiltucs): “Bene Ancc-Coop su chiusure domenicali, sì a confronto”(Adnkronos) – Le valutazioni di Ancc-Coop, sulle aperture domenicali nel commercio sono "lungimiranti, la riduzione del numero delle domeniche di... Tutto quello che riguarda Appalti nelle sedi giudiziarie la... Temi più discussi: Villa Cortese, progetto di recupero e rilancio: l’ex pizzeria sottratta alla criminalità diventa luogo di aggregazione; Salvatore Iacolino indagato per concorso esterno; Indagine antimafia su Iacolino, Schifani convoca la giunta per la sospensione. Appalti pubblici e società schermo: tracce documentali e nodi irrisoltiUn'analisi documentale che mappa connessioni societarie e anomalie procedurali in appalti pubblici, citando fonti ufficiali e proponendo i prossimi step dell'inchiesta ... notizie.it Appalti, la Guardia di Finanza acquisisce atti nella sede dell'EavAcquisizioni di atti, oggi, nella sede dell'Ente Autonomo Volturno (Eav), la società del trasporto pubblico della Regione Campania. I militari della Guardia di Finanza si sono recati negli uffici ... ilmattino.it INCHIESTA SUGLI APPALTI NEL FOGGIANO, ricorso per l'imprenditore Grittani: “Sequestro illegittimo, regolari i lavori a Mattinata” - facebook.com facebook #GdiF #Foggia: eseguite perquisizioni per presunte frodi nell’esecuzione di appalti pubblici. Sequestrati 700.000 euro in contanti. #NoiconVoi x.com