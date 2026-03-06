Fermati dal Gico con 20 chili di eroina | si scava nella memoria dei cellulari

Due uomini sono stati fermati dal Gico a Brindisi con 20 chili di eroina. Durante le operazioni, le forze dell'ordine stanno analizzando i contenuti degli smartphone sequestrati ai due arrestati, nella speranza di trovare ulteriori elementi utili alle indagini. La ricerca si concentra sui dati presenti nei dispositivi mobili, che potrebbero fornire informazioni sulla rete di distribuzione o altri dettagli rilevanti.

Nei prossimi giorni la procura conferirà l'incarico a un perito informatico. L'arresto di un brindisino e di un bosniaco era stato convalidato dal gip: restano in carcere BRINDISI - L'analisi del contenuto degli smartphone in uso ai due arrestati potrebbe dare qualche elemento in più alle indagini. Dopotutto, sono stati fermati e condotti in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, con l'aggravante della ingente quantità. E in effetti, 20 chili di eroina sequestrati non sono pochi. I due indagati erano stati sorpresi dai finanzieri del Gico (gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata) di Lecce la sera del 24 febbraio 2026, a Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

