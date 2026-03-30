Presunta falla di sicurezza su Telegram ma la piattaforma smentisce | Ogni sticker viene controllato

Il CSIRT Italia, organismo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha segnalato una presunta vulnerabilità su Telegram che potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli utenti. La piattaforma di messaggistica ha risposto dichiarando che ogni sticker viene controllato e che non ci sono falle attive o rischi riconosciuti. Al momento, non sono state riscontrate altre criticità ufficiali.

Il CSIRT Italia, l'organo operativo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ha segnalato la possibilità di una falla di sicurezza molto insidiosa su Telegram, prontamente smentita dalla stessa piattaforma. Cosa sappiamo e come possiamo proteggerci dalla ricezione di eventuali messaggi corrotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Acquista un biglietto su Telegram ma viene truffato per 500 euro: 54enne denunciatoPrima ha venduto a 100 euro 2 biglietti finti per un concerto a Bergamo, poi con la scusa del "bonifico sbagliato” si è fatto accreditare 400 euro. La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof in diretta su Telegram: “Mi dispiace non averla uccisa”Ai carabinieri il 13enne avrebbe riferito di essere dispiaciuto per non aver portato a termine l'omicidio della professoressa di francese Chiara...