La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof in diretta su Telegram | Mi dispiace non averla uccisa

Un 13enne ha confessato di aver accoltellato una professoressa di francese durante un episodio avvenuto lo scorso 25 marzo in una scuola. La confessione è stata fatta ai carabinieri, ai quali avrebbe detto di essere dispiaciuto di non aver ucciso la docente. La notizia è stata resa nota con una comunicazione ufficiale.

Ai carabinieri il 13enne avrebbe riferito di essere dispiaciuto per non aver portato a termine l'omicidio della professoressa di francese Chiara Mocchi, accoltellata a scuola lo scorso 25 marzo. Il ragazzino avrebbe confessato di voler uccidere anche i genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof: «Mi dispiace non averla uccisa». Voleva ammazzare anche i genitori

Leggi anche: «Mi dispiace non averla uccisa». La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof. E il pensiero di uccidere anche i suoi genitori

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La confessione del 13enne che ha...

Temi più discussi: Prof accoltellata, il 13enne voleva uccidere anche la madre e il padre: la confessione sul tentato omicidio; Bergamo, la confessione del 13enne che ha accoltellato la prof: Mi dispiace non averla uccisa. Voleva ammazzare anche i genitori; Mi dispiace non averla uccisa. La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof. E il pensiero di uccidere anche i suoi genitori; Il manifesto choc del 13enne di Trescore: Ucciderò la mia insegnante di francese. Le piace prendermi di mira.

Bergamo, la confessione del 13enne che ha accoltellato la prof: «Mi dispiace non averla uccisa». Voleva ammazzare anche i genitoriLa confessione del 13enne che ha accoltellato la professoressa di francese a Trescore Balneario, nella Bergamasca. Il ragazzo è stato affidato ai servizi sociali e sarà accompagnato in una comunità ... bergamo.corriere.it

Professoressa accoltellata, la confessione del 13enne: «Mi dispiace non averla ammazzata». Il rapporto coi genitori (che voleva uccidere)Un gesto che scuote, una scuola - quella di Trescore Balneario (Bergamo) - trasformata in scena di violenza e una domanda che resta sospesa: cosa ... msn.com

L’amica su Telegram, sua coetanea: «Voleva uccidere i suoi genitori ma allora riuscii a fermarlo». La progettazione e il messaggio ai tre contatti per l'agguato in diretta - facebook.com facebook

#Telegram: rilevata vulnerabilità #0Click che potrebbe permettere #RCE tramite l’invio di sticker animati Rischio: Tipologia: Remote Code Execution acn.gov.it/portale/w/tele… Analisi e mitigazioni disponibili x.com