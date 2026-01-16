Torino brilla a livello mondiale | un prestigioso riconoscimento per il Sant' Anna e il Mauriziano

Torino si distingue a livello internazionale grazie al riconoscimento ottenuto dai suoi presidi ospedalieri, il Sant'Anna – Città della Salute e della Scienza e l’Umberto I – AO Ordine Mauriziano. Questi centri sono stati riconosciuti per l’eccellenza nel campo della ginecologia oncologica, confermando il ruolo di rilievo della città nel settore sanitario e rafforzando la sua reputazione a livello mondiale.

È un riconoscimento più che prestigioso quello che consacra due presidi ospedalieri torinesi, il Sant'Anna – Città della Salute e della Scienza di Torino e l'Umberto I - AO Ordine Mauriziano di Torino, entrati di merito “nell'élite” mondiale della ginecologia oncologica grazie al riconoscimento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Un'eccellenza digitale: ancora un prestigioso riconoscimento per il Morgagni-Pierantoni Leggi anche: Addio ad Alberto Bertone: a Torino il funerale dell’amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Torino scala la classifica mondiale dell’innovazione: il ruolo di Intesa Sanpaolo - Il capoluogo piemontese si è posizionato tra i migliori 80 ecosistemi innovativi emergenti al mondo e tra i Top 35 in Europa per performance delle startup tecnologiche. lettera43.it Paolo Colombo LaSette. Henny Arve · Olympic Games. È iniziato il countdown... ci vediamo alle 18.20 in Via Gramsci al numero 66 direzione Museo del Mare...!!! Intanto sul mio terrazzo a Certosa brilla la Fiaccola Olimpica di Torino 2006 !!!! #amazing #olimpi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.