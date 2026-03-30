Questa mattina a Palestrina, nel quartiere di via Quadrelle all’incrocio con via Prenestina Antica, un uomo è stato investito da un’auto mentre distribuiva volantini. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:50 e ha coinvolto una Smart condotta da un residente della zona. L’uomo, colpito mentre si trovava in strada, è deceduto sul posto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Il tragico incidente mortale questa mattina a Palestrina. Inutili i soccorsi l'uomo è morto sul colpo Tragico incidente stradale questa mattina a Palestrina a sud della provincia di Roma. Verso le 8 e 50 un'auto una smart guidata da una persona che lavora in zona ha centrato un uomo su via Quadrelle all'altezza dell'incrocio con Via Prenestina Antica. L'uomo, un cittadino molto probabilmente straniero che stava distribuendo volantini nella case e di cui non si conoscono ancora le generalità, ha fatto un volo di diversi metri. Una volta giunti sul posto gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Preso in pieno mentre distribuisce i volantini, muore in strada

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