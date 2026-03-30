presidio cgil al policlinico su medicina di genere e salute femminile

Domani, alle 10.30, si svolgerà un presidio davanti all’ingresso lato monte del Policlinico di Messina, promosso dal Coordinamento donne della Cgil e dalle sue sigle Fp e Spi. L’evento si concentra sui temi della medicina di genere e della salute femminile, coinvolgendo rappresentanti sindacali e cittadini interessati alle questioni sanitarie legate alla condizione femminile.

Domani alle 10.30 davanti all’ingresso lato monte dell'ospedale il Coordinamento donne promuove un’iniziativa su endometriosi, consultori e applicazione della legge 194 Si terrà domani, martedì 31 marzo alle ore 10.30, davanti all’ingresso lato monte del Policlinico universitario di Messina (Viale Gazzi), il presidio organizzato dal Coordinamento donne della Cgil Messina, insieme a Fp e Spi, dedicato ai temi della medicina di genere, della salute e della sicurezza delle donne. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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