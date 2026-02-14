L’Organizzazione mondiale della sanità ha definito la medicina di genere come lo studio delle differenze tra uomo e donna che influenzano la salute, perché molte persone ancora non conoscono questa disciplina. Questa branca della medicina analizza come fattori biologici e sociali incidano sulle diagnosi e sui trattamenti, con l’obiettivo di fornire cure più efficaci e adattate alle esigenze di ciascuno. Un esempio concreto è l’attenzione alle diverse reazioni ai farmaci tra uomini e donne, che può fare la differenza nel successo delle terapie.

Medicina di Genere? Un tema vitale ma ancora troppo poco conosciuto. Secondo l’Oms è "lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (sesso) e socio-culturali (genere) sullo stato di salute e malattia con l’obiettivo di garantire cure più appropriate e personalizzate". Non una "medicina delle donne" ma una medicina che riconosce la diversità come valore fondamentale per curare meglio ogni singola persona. E’ questo il tema affrontato nel corso dell’incontro promosso dalla sezione pisana di Ammi - Donne per la salute che si è tenuto all’Ordine dei Medici. L’evento ha ospitato l’intervento della dottoressa Mojgan Azadegan, responsabile dei Centri di coordinamento aziendale e regionale per la Salute e la Medicina di Genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Medicina di genere: "Per garantire cure su misura ed efficaci"

