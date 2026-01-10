Disostruzione pediatrica Pronto disegno di legge a breve in Senato

È in fase di definizione un disegno di legge sulla disostruzione pediatrica, che sarà presto presentato al Senato. Iniziative di sensibilizzazione sono fondamentali per promuovere la sicurezza dei bambini e diffondere le corrette tecniche di intervento. Condivido l’idea di avviare già da febbraio campagne informative per aumentare la consapevolezza e preparare genitori e operatori a intervenire efficacemente in situazioni di emergenza.

