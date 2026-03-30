Preoccupazione a Gerusalemme per gli eventi religiosi | misure di sicurezza rafforzate

A Gerusalemme, le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza per gli eventi religiosi della Pasqua cristiana, limitando gli accessi e adottando misure straordinarie. La città si prepara a gestire un aumento di tensioni legate alle celebrazioni, con particolare attenzione alle aree di maggior affluenza. La situazione ha portato a una mobilitazione delle forze di sicurezza per garantire l’ordine pubblico durante le festività.

Uno degli eventi religiosi più attesi della Pasqua cristiana quest’anno si carica di una sfumatura diversa: accessi limitati, tensioni e misure di sicurezza straordinarie. Le autorità israeliane, infatti, a causa dei recenti attacchi associati all’Iran (che hanno interessato anche le aree prossime alla Città Vecchia di Gerusalemme), hanno dovuto mettere in guarda i credenti e porre delle limitazioni considerate necessarie. Pertanto, la Cerimonia della Santa Luce, il rito ortodosso che si svolge ogni sabato Santo nella Basilica del Santo Sepolcro, rimane profondamente incerta. Gerusalemme, misure preventive per la sicurezza dei fedeli. Le autorità israeliane, a causa dell’escalation di tensioni nella regione, hanno imposto delle notevoli misure di sicurezza per lo svolgimento della Cerimonia religiosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Preoccupazione a Gerusalemme per gli eventi religiosi: misure di sicurezza rafforzate Articoli correlati Gerusalemme, rafforzate le misure di sicurezza in vista delle preghiere del venerdìI fedeli musulmani palestinesi si sono riuniti venerdì al checkpoint di Qalandiya in attesa di attraversare la Cisgiordania occupata da Israele per... Pinacoteca riapre con misure di sicurezza rafforzate: armi in sicurezza**Ancona, 6 febbraio 2026 – La Pinacoteca Civica di Ancona, custode di opere d’arte e di armi storiche, è pronta a riaprire dopo un’operazione di...