Gerusalemme rafforzate le misure di sicurezza in vista delle preghiere del venerdì

Le forze di sicurezza hanno incrementato i controlli a Gerusalemme in vista delle preghiere del venerdì. I fedeli musulmani palestinesi si sono radunati al checkpoint di Qalandiya, pronti a attraversare la Cisjordania occupata da Israele. L’obiettivo è raggiungere la moschea di Al-Aqsa per partecipare alla seconda preghiera del venerdì del Ramadan. La situazione si svolge nel rispetto delle misure di sicurezza adottate.

I fedeli musulmani palestinesi si sono riuniti venerdì al checkpoint di Qalandiya in attesa di attraversare la Cisgiordania occupata da Israele per recarsi a Gerusalemme e partecipare alla seconda preghiera del venerdì del Ramadan nel complesso della moschea di Al-Aqsa. La polizia israeliana ha dispiegato le forze intorno alla Città Vecchia di Gerusalemme e al complesso. Israele ha dichiarato che l'ingresso dei fedeli palestinesi sarebbe stato limitato a 10.000 persone, solo uomini di età superiore ai 55 anni, donne di età superiore ai 50 anni e bambini fino ai 12 anni, previa autorizzazione delle autorità israeliane.

