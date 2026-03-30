Domenica mattina, il sottomura di Ferrara è stato teatro di un progetto di data art chiamato MultiMura. Quarantadue partecipanti provenienti dalla città hanno formato un gioco collettivo chiamato

Il sottomura di Ferrara domenica mattina è diventato, grazie al progetto MultiMura, scenografia di un eccezionale esperimento di data art. Sono state più di 80 le persone che hanno partecipato a ‘Prendi posizione’, l’iniziativa ideata dall’associazione Ilturco per interrogare il modo originale la comunità e capire come gli abitanti vivono e considerano lo spazio pubblico delle Mura Estensi. Nel prato di Porta San Pietro sono stati disegnati tre grafici giganti, tracciati nell’erba con dei nastri. Mentre i partecipanti si registravano e venivano accolti da una buona colazione, offerta gentilmente dal bar Al Solito Posto, gli organizzatori hanno spiegato il funzionamento dell’evento e in poco meno di mezz'ora tutti erano pronti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'Prendi Posizione', il gioco collettivo con 80 ferraresi sulle Mura per creare grafici viventi

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