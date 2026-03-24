Primavera sulle Mura | si parte con le Night Experience
Le Mura di Pisa si preparano ad accogliere i visitatori in vista della primavera e dell’aumento di afflusso turistico. A marzo, si inaugura l’evento Night Experience, una nuova iniziativa che coinvolge i visitatori nelle ore serali. La stagione si apre con il Capodanno Pisano e la Pasqua, due festività che attirano numerosi turisti nella città.
Pisa, 24 marzo 2026 – A marzo le Mura di Pisa si preparano alla primavera ed alla stagione turistica, che entra nel vivo con il Capodanno Pisano e con la Pasqua. Grazie al camminamento in quota i visitatori potranno ammirare la città dall'alto, partendo da piazza dei Miracoli ed inoltrandosi fino ai lungarni tra scorsi unici con terme romane, chiese, campanili e panorami mozzafiato dai giardini urbani ai monti. Il monumento rimarrà aperto tutti i giorni, salvo maltempo, dalle 10 alle 18 con ultimo ingresso alle 17.30, mentre dal 1° aprile, in seguito al cambio dell'ora si arriverà fino alle 20. Sabato 28 marzo inizia il nuovo ciclo di 'Mura... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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