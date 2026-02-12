Sabato 14 febbraio, a Pescara, apre la mostra “in gioco” del collettivo Di Bernardo Rietti Toppeta. L’esposizione si terrà negli spazi di zerozerosullivellodelmare e sarà un’occasione per vedere le opere di questo gruppo di artisti. L’inaugurazione è prevista nel pomeriggio e l’evento si rivolge a chi vuole scoprire nuove espressioni creative.

Sabato 14 febbraio si terrà l’inaugurazione della mostra “in gioco” del collettivo Di Bernardo Rietti Toppeta negli spazi di zerozerosullivellodelmare, a Pescara. Una mostra che “interpreta la dimensione ludica come modello per la costruzione di rapporti umani sotto cieli reali”, riprendendo la chiosa della nota di presentazione. Sotto il cielo (e lo sguardo) di Rosato, si dipana il progetto in gioco, in cui, in maniera sottile, il collettivo Di Bernardo Rietti Toppeta tenta di esplorare la dimensione del reale attraverso i segni (e gli strumenti) del gioco: obiettivo ultimo, spegnere gli schermi, abbattere i pixel, eliminare i filtri e dar vita ad un vero black-out utile alle riflessioni sulla dipendenza da videogiochi, sulle conseguenze negative per la salute, sul ruolo della cultura contro l’impatto delle tendenze dettate dalla società contemporanea.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Di Bernardo Rietti Toppeta

Durante i The Game Awards 2025, è stato presentato in anteprima il nuovo gioco Gang of Dragon, sviluppato da Nagoshi Studio, guidato da Toshihiro Nagoshi, noto per aver creato la celebre saga Yakuza.

Un leak online mostra le prime immagini di un gioco de Il Signore degli Anelli che Eidos-Montréal aveva in cantiere e poi cancellato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Di Bernardo Rietti Toppeta

Argomenti discussi: Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960: un evento speciale per bambine e bambini tra arte, gioco e scoperta della città; I Misteri del Denaro: un'offerta speciale famiglia per la mostra-gioco della Città dell’Economia; Mattoncini, che passione. Mostra e area gioco nel weekend; Un nesso tra le Olimpiadi e le tradizioni. A Cesiomaggiore in mostra la storia della slitta: Prima che tutto ciò venga dimenticato, è giusto ricordarlo.

Il gioco delle pagine lancia Urbino in ItaliaLa mostra per i quarant’anni del Libro game, di cui è curatore è l’urbinate Nicola Betti, è stata adottata da altre tre città Da Urbino agli eventi di tutta Italia: una piccola grande mostra ideata ... ilrestodelcarlino.it