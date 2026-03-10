Trump e la risposta incerta sulla strage alla scuola in Iran La minaccia a Teheran | Più duri se bloccano il petrolio L’idea sulla soluzione venezuelana – Il video

Durante la sua prima conferenza stampa dopo le operazioni in Iran, l’ex presidente ha commentato i progressi militari, definendo l’intervento come un’azione necessaria e limitata, e ha affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo successi chiari. Ha inoltre rivolto una minaccia a Teheran, avvertendo che sarebbero stati più duri se avessero bloccato il petrolio. È stato menzionato anche un possibile intervento in Venezuela.

Nella sua prima conferenza stampa dall’inizio delle operazioni in Iran, Donald Trump ha rivendicato i progressi sul campo definendo l’intervento «solo un’escursione in qualcosa che doveva essere fatto» e assicurando che gli Stati Uniti «stanno vincendo in modo deciso». Alla domanda se la guerra finirà entro la settimana, però, la risposta è stata un netto «no», pur ribadendo che la conclusione è vicina. Il presidente ha sottolineato che Washington sta compiendo «grandi passi avanti verso gli obiettivi militari» e ha rivelato di aver volutamente risparmiato alcune infrastrutture: «Potremmo colpire la produzione elettrica dell’Iran ma non vogliamo farlo. 🔗 Leggi su Open.online

