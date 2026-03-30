Premio Top school Italia a 23 istituti d’eccellenza

Ventitré istituti sono stati premiati come eccellenze nell'ambito scolastico in Italia. Il riconoscimento si basa su valutazioni che considerano vari aspetti della qualità dell'offerta formativa. I premi sono stati assegnati nel corso di una cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell'istruzione. Il premio mira a valorizzare le scuole che si distinguono in vari settori.

(Adnkronos) – Una formazione d'eccellenza è la leva più potente per costruire il futuro del lavoro e della società. E' questa la convinzione che anima Top School Italia, la più grande rete italiana di scuole ed enti della formazione professionale Libera, protagonista dell'Innovation training summit 2026. Durante l'Innovation training summit 2026, Top School Italia ha. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Istituti a rischio. School tutor a Modena: "Ci sarà più sicurezza"Vigileranno sugli studenti all’esterno delle scuole: si accerteranno che non si facciano male, che non adottino comportamenti devianti cercando così... Emergenza educativa e sociale: "School tutor davanti agli istituti per evitare pericolose escalation""Dal 26 gennaio introdurremo una nuova figura, lo school tutor, per presidiare le aree davanti alle scuole superiori e prevenire situazioni di...