Istituti a rischio School tutor a Modena | Ci sarà più sicurezza

A Modena, i School Tutor saranno presenti all’esterno delle scuole per garantire maggiore sicurezza. Il loro ruolo è quello di sorvegliare gli studenti, prevenire comportamenti rischiosi, episodi di bullismo e risse, contribuendo a creare un ambiente più protetto e tranquillo per i giovani e il personale scolastico. Questa iniziativa mira a rafforzare il controllo e la prevenzione, promuovendo un contesto scolastico più sicuro e sereno.

Vigileranno sugli studenti all’esterno delle scuole: si accerteranno che non si facciano male, che non adottino comportamenti devianti cercando così di arginare al contempo episodi di bullismo o eventuali risse e altri reati commessi da giovanissimi ai danni di altri ragazzini. È questo il delicato compito che sono chiamati a svolgere otto operatori denominati " School tutor ", operativi a Modena a partire dal prossimo 26 gennaio. Forse la prima esperienza in Italia che vede scendere in campo persone formate ad hoc, che avranno il compito – in caso di episodio di ‘bassa tensione’ – di monitorare e intervenire, oppure segnalare immediatamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni più gravi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Emergenza educativa e sociale: "School tutor davanti agli istituti per evitare pericolose escalation"

Metal detector a scuola: 6 giovani su 10 sono favorevoli. E a Modena arrivano gli "School Tutor"

