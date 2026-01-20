Emergenza educativa e sociale | School tutor davanti agli istituti per evitare pericolose escalation

"Dal 26 gennaio introdurremo una nuova figura, lo school tutor, per presidiare le aree davanti alle scuole superiori e prevenire situazioni di tensione tra i più giovani". Lo ha annunciato il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, intervenendo sul tema della sicurezza e del disagio giovanile dopo il recente episodio di cronaca a La Spezia (19enne accoltellato a morte in classe) che ha riacceso l’attenzione, e il dibattito, sul fenomeno. "I dati ci dicono che dalla pandemia a oggi la criminalità minorile è cresciuta del 30%, mentre gli altri reati sono in calo: questo ci impone un cambio di paradigma", sottolinea Mezzetti, che già nelle scorse settimane si era soffermato sulle statistiche preoccupanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

