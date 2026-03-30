Premio alla carriera per lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines

Un riconoscimento alla carriera è stato assegnato allo scrittore e giornalista abruzzese Beniamino Cardines dalla storica associazione Olimpia, fondata nel 1947 a Ortona. L'assegnazione si è svolta recentemente e rappresenta un premio significativo per l'autore. La cerimonia si è tenuta alla presenza dei rappresentanti dell'associazione e di altri invitati.

Riconoscimento prestigioso per lo scrittore e giornalista abruzzese Beniamino Cardines, a cui è stato assegnato il premio alla carriera dalla storica associazione Olimpia, fondata nel 1947 a Ortona. Il premio è stato conferito «per l’impegno nella salvaguardia del patrimonio culturale nazionale» e per le attività che negli anni hanno contribuito a diffondere i valori della cultura e dell’arte. «Cerco ogni giorno di dare un senso alla mia vita attraverso la cultura – ha dichiarato Cardines – convinto che il lavoro, anche silenzioso, contribuisca al bene comune e al benessere collettivo». Il premio arriva a poche settimane dalla candidatura dello scrittore ad “Autore del decennio 2016-2026”, legata alla trilogia “Le avventure di Plastica”, una delle sue opere più note e premiate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Premio alla carriera per lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines Articoli correlati Beniamino Cardines candidato “Autore del decennio” dal network internazionale Lfa PublisherCon la sua celebre e pluripremiata trilogia de “Le avventure di plastica 1/2/3”, lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines, di Pescara, è candidato... Morto António Lobo Antunes, lo scrittore portoghese candidato al premio NobelÈ morto a 83 anni lo scrittore portoghese António Lobo Antunes, considerato una delle figure più importanti della letteratura europea contemporanea. Contenuti utili per approfondire Beniamino Cardines Discussioni sull' argomento PREMIO alla CARRIERA; Ortona, scrittore Beniamino Cardines premiato per la sua carriera culturale e artistica; CANDIDATO AUTORE del DECENNIO. Beniamino Cardines candidato Autore del decennio dal network internazionale Lfa PublisherCon la sua celebre e pluripremiata trilogia de Le avventure di plastica 1/2/3, lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines, di Pescara, è candidato al premio Autore del decennio 2016-2026 ... ilpescara.it Premio alla carriera per lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines x.com SCRITTORI Beniamino Cardines candidato “Autore del decennio” dal network internazionale Lfa Publisher L'articolo: https://cityne.ws/scA1N - facebook.com facebook