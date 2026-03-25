beniamino cardines candidato autore del decennio dal network internazionale lfa publisher

Beniamino Cardines, scrittore di Pescara, è stato candidato al premio “Autore del decennio 2016-2026” dal network internazionale Lfa Publisher. La sua trilogia “Le avventure di plastica 123” ha ricevuto numerosi riconoscimenti. La candidatura è stata annunciata di recente dal network editoriale, senza ulteriori dettagli su altri partecipanti o criteri di selezione.

Con la sua celebre e pluripremiata trilogia de “Le avventure di plastica 123”, lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines, di Pescara, è candidato al premio “Autore del decennio 2016-2026" Con la sua celebre e pluripremiata trilogia de “Le avventure di plastica 123”, lo scrittore abruzzese Beniamino Cardines, di Pescara, è candidato al premio “Autore del decennio 2016-2026” dal network editoriale internazionale Lfa Publisher. L’annuncio è stato dato dall’editore Lello Lucignano. Si tratta di un progetto di letteratura ecologica per le nuove generazioni, che ha avuto un successo trasversale, di pubblico e critica: -Vincitore “Miglior autore dell’anno 20222023” da Lfa Publisher Italia-Spagna, premiazione al salone Internazionale del libro di Torino 2023. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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