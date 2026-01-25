Un uomo di 68 anni è stato ricoverato in coma dopo essere stato vittima di un’aggressione avvenuta ieri sera nel Rione Libertà di Benevento. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili. La vicenda evidenzia ancora una volta la necessita di interventi per garantire la sicurezza nei quartieri cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti È in coma il 68enne brutalmente aggredito nella tarda serata di ieri al Rione Libertà di Benevento. Le sue condizioni restano gravissime e nelle prossime ore è atteso un bollettino medico ufficiale dall’Ospedale “San Pio”, dove l’uomo è ricoverato in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito, A. M., 37 anni, di Benevento, avrebbe aggredito l’anziano con calci e pugni, infierendo anche mentre la vittima era già a terra, provocandogli lesioni gravissime al capo. Durante l’episodio violento è stata colpita anche la moglie del 68enne, intervenuta nel tentativo di difendere il marito: la donna ha riportato lesioni ed è stata medicata presso il Pronto Soccorso del “San Pio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Massacrato di botte al Rione Libertà, 68enne in coma dopo il pestaggio

