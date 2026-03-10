Brutale aggressione in casa a Porta Nuova 86enne massacrato dal figlio | è gravissimo

A Porta Nuova un'anziana persona di 86 anni è stata vittima di un'aggressione in casa da parte del figlio. L'episodio ha causato gravi ferite e l'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La polizia è intervenuta per i rilievi, mentre i medici si occupano delle condizioni dell'anziano. La dinamica dell'accaduto è al momento oggetto di indagine.

L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 8 marzo. L'anziano è ricoverato in rianimazione in condizion disperate. Il figlio è stato arrestato Brutale aggressione in famiglia in un'abitazione di Porta Nuova: un uomo di 86 anni, dopo essere stato malmenato dal figlio, è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. L'episodio è avvenuto nella serata di domenica 8 marzo. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte degli inquirenti, ma da quanto emerge il figlio, un uomo di 59 anni, per cause in corso di accertamento avrebbe malmenato l'anziano colpendolo con calci e pugni. Lanciato l'allarme, nell'abitazione sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato l'86enne in pronto soccorso.

