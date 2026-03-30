Il 30 marzo 2026, in occasione del Lunedì Santo, viene condivisa una preghiera del mattino che invita i fedeli a rivolgere una richiesta di luce e presenza divina. La preghiera si svolge all'inizio della giornata, con l’intento di accompagnare i credenti nel cammino quotidiano e prepararli alla riflessione religiosa.

Apriamo il Lunedì Santo con una preghiera del mattino per illuminare ogni passo e predisporre il cuore alla contemplazione. Lasciamoci guidare dalla Grazia in questa Settimana Settimana, affidando al Signore ogni nostra intenzione. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Ogni giorno della settimana, secondo il calendario della Chiesa Romana, ha una sua devozione particolare. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 30 Marzo 2026: chiediamo al Signore di vivere nei nostri cuori

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