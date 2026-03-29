Preghiera della sera 29 Marzo 2026 | chiediamo di accogliere la grazia del Signore nei nostri cuori

In questa domenica delle Palme, si è svolta la preghiera della sera, in cui i partecipanti hanno chiesto l’accoglienza della grazia divina nei propri cuori. L’evento si è svolto in un’atmosfera di raccoglimento e silenzio, con l’obiettivo di lasciare alle spalle le preoccupazioni quotidiane e trovare un momento di pace e riposo spirituale. La cerimonia ha coinvolto diverse persone presenti nella chiesa locale.

In questa solenne Domenica delle Palme, lasciati avvolgere dall’abbraccio di Dio con la preghiera della sera: un invito a deporre ogni affanno per scivolare nel silenzio della pace e in un riposo benedetto. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. Infondi benigno, Signore, la Tua grazia nei nostri cuori, perché possiamo salvarci dagli sbandamenti umani e restare fedeli alla Tua parola di vita eterna. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 29 Marzo 2026: chiediamo di accogliere la grazia del Signore nei nostri cuori Articoli correlati Preghiera della sera, 23 Marzo 2026: chiediamo la protezione del SignoreAffidati con fiducia alla Misericordia del Padre con questa preghiera della sera: ricevi il Suo perdono e la Sua protezione per riposare sereno sotto... Preghiera del mattino, 24 Marzo 2026: chiediamo la grazia di non sprecare il tempoIl martedì è il giorno dedicato ai Santi Angeli: inizia la tua giornata con la preghiera del mattino per affidare ai nostri custodi celesti ogni... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Preghiera della Discussioni sull' argomento Terra Santa: il 28 marzo Rosario per la pace. Padre Patton (Custodia), preghiera e digiuno, vie universali per la pace; Delegazione del RnS in Moldavia per una nuova missione da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2026: presente anche il Presidente nazionale; Triduo Pasquale 2026; Celebrazioni della Settimana Santa. Preghiera della sera, 28 Marzo 2026: aiutami ad essere strumento di pace e riconciliazioneAffidiamo la notte a Maria con la preghiera della sera per consegnare ogni affanno e ritrovare la pace in un riposo sereno. lalucedimaria.it Ciao! Con l’arrivo dell’ora legale comincia - come di consueto - l’orario estivo per le celebrazioni feriali Dal lunedì al sabato: Sante messe alle 7.15, alle 10, alle 11 e alle 18 Preghiera della sera della nostra comunità alle 19 Continuiamo a vivere insieme la p - facebook.com facebook All’inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del #MedioOriente, che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa conte x.com