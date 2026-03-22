In questa mattina di domenica 22 marzo 2026, si svolge la preghiera del mattino dedicata alla Santissima Trinità. Le persone si riuniscono per elevare una preghiera che chiede una più sincera adesione a Dio e un rinnovamento della fede. L’obiettivo è condividere un momento di devozione collettiva, celebrando il mistero della Trinità attraverso un canto di lode.

Inizia questa domenica nel cuore della Santissima Trinità con la preghiera del mattino: uniamoci in un canto di lode che glorifica il Signore e rinnova la nostra fede. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal loro vicendevole amore. Celebriamo e lodiamo la Santissima Trinità affinché la Sua potenza scenda su ognuno di noi donandoci una forza sempre nuova per la nostra debole fede. Suscita in noi, o Padre, una vera fame e sete della Tua sapienza, perché ci nutriamo di ogni parola che esce dalla Tua bocca. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 22 Marzo 2026: chiediamo al Signore una più sincera adesione a Lui

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