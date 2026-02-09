L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei modelli 730 per il 2026. I contribuenti devono prepararsi, perché ci sono novità sui bonus e le detrazioni. La scadenza si avvicina e bisognerà fare attenzione alle modifiche introdotte. Le prime indicazioni mostrano cosa cambierà nella dichiarazione dei redditi di quest’anno.

Dalle bozze dei modelli della dichiarazione dei redditi 2026 che l’Agenzia delle Entrate ha reso note si inizia a comprendere come si dovranno muovere i contribuenti quando dovranno presentare i nuovi modelli. I documenti recepiscono le novità che sono state introdotte dall’ultima Legge di Bilancio e della riforma fiscale che il legislatore sta portando avanti. Le scadenze del Modello 7302026. La dichiarazione dei redditi percepiti nel corso del 2025 deve essere effettuata attraverso il Modello 7302026: questo documento è importante, oltre che per comunicare i proventi che sono stati percepiti lo scorso anno, per recuperare le detrazioni, come quelle relative alle spese mediche e agli interessi passivi dei mutui. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2026, scadenza e novità per bonus e detrazioni

Sono disponibili online le bozze dei modelli dichiarativi 2026, relativi all’anno d’imposta 2025, sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

