Precipitò dalla finestra dell' ospedale la famiglia sarà risarcita

La Corte d'Appello di Firenze ha deciso che l'Azienda Ospedaliera è responsabile della morte di una psichiatra brasiliana di 33 anni, deceduta dopo essere caduta da una finestra dell'ospedale di Cisanello. La donna era rimasta coinvolta in un incidente e, successivamente, aveva avuto un episodio di delirio che l'ha portata a precipitare. La famiglia riceverà un risarcimento.

La vicenda risale al 2015, quando la paziente 33enne morì dopo essere stata ricoverata per un incidente in moto. La Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il ricorso dell'Aoup La Corte d'Appello di Firenze ha stabilito, nei giorni scorsi, che l'Azienda Ospedaliera è responsabile della morte della psichiatra brasiliana 33enne, rimasta coinvolta in un incidente e in seguito, in preda a un delirio, caduta da una finestra dell'ospedale di Cisanello. Respinto quindi l'appello dell'Aoup, che ora si trova condannata a risarcire i familiari della vittima con 675mila euro, come riporta Today.it. Archiviata la vicenda penale, i giudici hanno quindi comunque ritenuto l'istituto responsabile del decesso della paziente, stabilendo che con le cure più opportune l'esito fatale non ci sarebbe stato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Precipitò dalla finestra dell'ospedale, la famiglia sarà risarcita Articoli correlati Pisa, morì cadendo dalla finestra dell’ospedale: «Non fu suicidio». Maxi risarcimento di 675 mila euro alla famigliaNon fu un suicidio, quello della psichiatra di 33 anni che cadde dalla finestra del terzo piano dell’ospedale di Pisa durante un ricovero nel 2015. Psichiatra 33enne precipitata dalla finestra dell'ospedale: "Non fu suicidio"Non fu suicidio, quello della psichiatra brasiliana 33enne che cadde dalla finestra del terzo piano dell'ospedale di Pisa durante un ricovero.