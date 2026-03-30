Precipita mentre pota l' ulivo paura per un anziano a Perledo

Un anziano è rimasto coinvolto in un incidente nel primo pomeriggio a Perledo, quando è caduto mentre stava potando un ulivo in piazza degli Eroi, di fronte al cimitero. La caduta ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma al momento non sono state rese note le condizioni dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

L'infortunio nel primo pomeriggio di lunedì: sul posto ambulanza, personale sanitario e l'elicottero da Como. Il 78enne è stato trasportato in ospedale a Gravedona Allarme a Perledo per la caduta che nel primo pomeriggio ha interessato un anziano in piazza degli Eroi, il piazzale di fronte al cimitero. L'uomo, di 78 anni, era intento a potare un ulivo quando ha perso l'equilibrio ed è caduto, picchiando con violenza la testa. L'anziano è stato soccorso e caricato a bordo del mezzo aereo di Areu per il trasporto in ospedale a Gravedona in codice giallo. Nella caduta ha riportato un trauma cranico severo. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Precipita mentre pota l'ulivo, paura per un anziano a Perledo Articoli correlati Leggi anche: Cade da un ulivo mentre lo pota e muore, la vittima è un anziano agricoltore Vico Equense, cade da un ulivo mentre lo pota: muore 35enneTragedia ieri pomeriggio, domenica 8 marzo, a Massaquano, popolosa borgata collinare del Comune di Vico Equense, dove un uomo di 35 anni ha perso la...