Cade da un ulivo mentre lo pota e muore la vittima è un anziano agricoltore

Un anziano agricoltore di 79 anni è morto dopo essere caduto da un ulivo mentre lo stava potando. La causa dell’incidente è il cedimento di un ramo sotto il suo peso, che ha provocato la caduta da un'altezza di diversi metri. L'uomo stava lavorando nel suo terreno di via Casilina Sud quando è avvenuto il tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il dramma nel pomeriggio a Ferentino. Sul posto il Personale dell’Are 118 e i carabinieri. Inutile ogni soccorso. Tragedia nel pomeriggio in via Casilina Sud, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere caduto da una pianta d’ulivo all’interno di un terreno di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava effettuando lavori di potatura quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato al suolo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i militari della Carabinieri Stazione di Ferentino, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Colpito da un ramo mentre pota un albero, muore operaio 39enne: incidente sul lavoro nel TorineseUn incidente sul lavoro a San Francesco al Campo, nel Torinese, è costato la vita a Danilo Bergagna, un operaio di 39 anni. Precipita da cinque metri. Anziano cade al cimitero mentre sistema la tombaUn anziano di 82 anni è caduto da circa cinque metri mentre sistemava la tomba nel cimitero di Ancona. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: In bicicletta contro un albero : 53enne recuperato da Soccorso alpino e vigili del fuoco a Barasso; Priverno, Scontro mortale fra due camion, la vittima è Costantino Mangoni; Mercoledì delle Ceneri 2026, il primo giorno di Quaresima: significato, digiuno e perché si festeggia; Arcisate, cade da un mezzo agricolo nel bosco: 78enne portato in ospedale con l’elisoccorso. Sempre caro ci è stato, questo colle. La siepe, il silenzio, la panchina, l'ulivo. E i profumi che ci pettinano i pensieri. Ad occhi chiusi, l'anima si denuda e la bocca si apre, davanti all'orizzonte che si lascia toccare. E mentre il vento muove le aromatiche, si resta c - facebook.com facebook