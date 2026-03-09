Vico Equense cade da un ulivo mentre lo pota | muore 35enne

Un uomo di 35 anni è morto ieri pomeriggio a Massaquano, una borgata di Vico Equense, dopo essere caduto da un ulivo mentre stava potando l’albero. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di domenica 8 marzo e ha coinvolto un residente della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia ieri pomeriggio, domenica 8 marzo, a Massaquano, popolosa borgata collinare del Comune di Vico Equense, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un albero di ulivo che stava potando. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe precipitata per diversi metri, finendo in un ruscello che scorre nella parte sottostante il proprio fondo agricolo. Dopo l'allarme lanciato da alcune persone presenti in zona, sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale, sanitari del 118, vigili del fuoco e il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS). Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della posizione impervia in cui si trovava il corpo dell'uomo.