Precipita nel canalone e muore sotto gli occhi degli amici. Fabrizio era un escursionista esperto.

Il 7 gennaio 2025, sulle Alpi Apuane, si è verificata una tragedia che ha coinvolto Fabrizio, escursionista esperto, precipitato nel canalone e deceduto davanti agli amici. Le montagne, pur splendide, continuano a rappresentare un ambiente insidioso e imprevedibile. Questa vicenda sottolinea l'importanza di una preparazione accurata e di massima attenzione durante le escursioni in zone di potenziale pericolo.

Stazzema (Lucca), 7 gennaio 2025 – Ancora una tragedia sulle Alpi Apuane. Bellissime, ma terribilmente insidiose. Anche per gli escursionisti più esperti. A perdere la vita ieri un uomo di 59 anni di Pontedera, Fabrizio Banti, arrivato di buon ora in Alta Versilia insieme a un gruppo di amici pisani e livornesi. Troppo forte la voglia di salire in vetta alla Pania della Croce per assistere allo spettacolo dei versanti e dei sentieri completamente innevati, per scattare poi foto alla croce ricoperta da veri coltelli di ghiaccio. Ma proprio il ghiaccio probabilmente ha tradito Fabrizio Banti, esperto di montagne, grande conoscitore delle Apuane.

