Il Tribunale di Urbino ha ufficialmente concluso il procedimento di concordato preventivo della ditta PRB unipersonale, azienda di Fermignano specializzata nella zincatura a caldo. La decisione ha comportato la chiusura del procedimento giudiziario e la salvaguardia dell’attività aziendale, mantenendo inalterati circa 140 posti di lavoro. La società aveva avviato la procedura di concordato a causa di difficoltà finanziarie.

FERMIGNANO - Il Tribunale di Urbino ha dichiarato chiuso il Concordato Preventivo della “PRB unipersonale” di Fermignano, leader nel settore della zincatura a caldo. La ditta, una della principali realtà della provincia, nel 2013 era entrata in una gravissima crisi, che aveva posto in dubbio la prosecuzione della propria attività iniziata nel 1972. Il debito La perseveranza e la determinazione di Bramante Paolini, figlio del fondatore Luigi e amministratore unico dell’azienda che usò i suoi soldi per evitare la chiusura e il licenziamento degli operai, ha permesso di mantenere l’attività lavorativa garantendo il posto di lavoro a circa 140 persone. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Prb di Fermignano, chiuso il concordato post crisi: salvati azienda e 140 posti di lavoro

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