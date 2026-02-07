Batosta Realco | è concordato | A rischio 1500 posti lavoro

La crisi di Realco si fa sempre più grave. Dopo aver chiesto il concordato preventivo quattro giorni fa, il gruppo ha annunciato che potrebbe perdere circa 1500 posti di lavoro. La situazione coinvolge dipendenti, aziende associate e logistica, operante in una rete di 120 punti vendita tra Emilia-Romagna e altre regioni. La paura tra i lavoratori cresce, mentre si cercano soluzioni per evitare il disastro.

Gruppo Realco, una pesante crisi finanziaria che viene da lontano e che, dopo la richiesta di concordato preventivo di quattro giorni fa, mette a rischio il futuro di 1500 persone tra dipendenti diretti, delle aziende associate e della logistica che operano in una rete di 120 punti vendita in Emilia-Romagna e 5 fuori regione, a insegna Sigma, Ecu ed Economy. I dipendenti diretti già dalla prossima settimana rischiano di rimanere senza stipendio; avviate le richieste di cassa integrazione per 400 persone, a cui si aggiungono i 94 dipendenti della sede centrale di Reggio Emilia già in cassa dal primo novembre scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Gruppo Realco, una delle cooperative storiche di Reggio Emilia, ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Bologna.

