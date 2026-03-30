Prato un bel tris | primo regalo per Politano

Nel match tra Ghiviborgo e Prato, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 3 a 0. La partita si è svolta senza cambiamenti significativi nel punteggio e con alcune sostituzioni avvenute nel secondo tempo. La formazione del Ghiviborgo ha schierato un modulo 3-5-2, mentre il Prato ha conquistato il primo successo con un risultato netto.

Ghiviborgo 0 Prato 3 Ghiviborgo (3-5-2): Butano; Baldacci (dal 52’ Arcuri), Vecchi, Del Dotto (dal 52’ Boiga); Ceccanti (dal 78’ Paulino), Nottoli, Musatti (dal 49’ Cannarsa), Signorini, Quochi; Thuinè, Mariotti (dal 66’ Mion). All. Cannarsa. Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti (dal 56’ Boccardi), Polvani; Cesari (dal 74’ Limberti), Greselin (dal 86’ Atzeni), Fiorini, Lattarulo, Zanon (dal 15’ D’Orsi); Rossetti, Verde (dall’84’ Andreoli). All. Lamma. Arbitro: Mammoli di Perugia, assistenti Lentini di Milano e Panebarca di Foggia. Marcatori: Rossetti (su rigore) al 15’, Verde al 33’ e al 42’. Note: ammonito Risaliti. Recupero 2’ pt. E’ buona, buonissima la prima del Prato targato Antonio Politano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, un bel tris: primo regalo per Politano Articoli correlati Napoli-Lecce 2-1, Hojlund e Politano firmano la rimonta azzurra che vale il trisNapoli, 14 marzo 2026 - Il calcio e la relatività dei suoi pronostici: dopo 3' il Lecce sconfessa qualsiasi possibile timore reverenziale andando in... Leggi anche: Prato, terremoto in società. Gacem rimossa e pronta alle vie legali contro Politano Una raccolta di contenuti su Prato un bel tris primo regalo per... Discussioni sull' argomento Prato, un bel tris: primo regalo per Politano; Serie D, gir. E. Tris esterno per il Prato: bella vittoria in casa del Ghiviborgo - Toscana - Lucca; La guida ai film. Gli Oscar in sala. E un capolavoro. La Zenith Prato cala il tris e ritrova il sorrisoZENITH PRATO: Brunelli, Nistri, Fiaschi, Toccafondi, Tempestini, Kouassi, Saccenti, Hanxhari, Geri, Del Pela, Caggianese. A disp. Caroti, Innocenti, Sinisgallo, Palaj ... lanazione.it Un costo totale di 80mila euro fra rifacimento del prato, opere nel sottosuolo e allestimento: 800 metri quadrati che i piccoli utenti potranno utilizzare in tutte le stagioni - facebook.com facebook Nel distretto del pronto moda di Prato, la filiera illegale si sostiene anche grazie a documenti falsi facilmente reperibili su WeChat. Questi documenti permettono il sistema “apri e chiudi”, con cui le aziende evitano di pagare le tasse riaprendo sotto nuovi nomi. x.com