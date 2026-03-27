Finres S.p.A., l’azienda di Firenze che ha acquisito la società sportiva pratese lo scorso anno, si trova in una fase complicata. La società laniera è stata rimossa e si prepara a intraprendere azioni legali contro una persona coinvolta nelle vicende. La situazione riguarda anche la gestione societaria e i rapporti tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti.

L’ex presidente contesta la decisione e parla di iniziative “illegittime”. Finres difende l’operato e respinge le accuse, mentre la tifoseria invita all’unità Finres S.p.A, l'azienda con sede a Firenze che lo scorso anno ha rilevato il Prato, sta vivendo un momento delicato proprio a causa della società sportiva laniera. E non sul piano economico, in quanto la proprietà appare comunque salda, quanto sotto il profilo della governance e dei rapporti della coppia (anche di fatto, nella vita) alla guida del gruppo. Ed Asmaa Gacem, moglie dell'amministratore unico di Finres Antonio Politano e ormai ex-presidente del Prato, si è detta pronta ad adire le vie legali dopo esser stata rimossa dall'incarico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Prato, terremoto in società. Gacem rimossa e pronta alle vie legali contro Politano

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