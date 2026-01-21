contrabbando dalla cina maxisequestro di capi di abbigliamento e tessuto a prato

A Prato, le autorità hanno effettuato un’operazione di contrasto al contrabbando, sequestrando oltre 5,5 milioni di metri di tessuto e 237 mila capi di abbigliamento importati illegalmente dalla Cina. Le perquisizioni, disposte dalla procura europea, hanno interessato quattro magazzini e una residenza privata, evidenziando l’impegno nelle verifiche contro il commercio illecito di merce senza regolare pagamento di dazi e IVA.

Su disposizione della procura europea a Prato sono scattate perquisizioni in quattro magazzini e in una residenza privata, che hanno portato al sequestro complessivo di oltre 5,5 milioni di metri di tessuto grezzo e di 237 mila capi di abbigliamento, importati illegalmente dalla Cina senza il pagamento di dazi doganali e Iva. Il valore stimato della merce sequestrata è superiore ai 10 milioni di euro. #GdiF #Prato e #Eppo #Bologna: operazione Fraus ab Oriente. Contrasto al fenomeno del contrabbando di tessuti nel distretto industriale di Prato. Sequestrati oltre 5,5 milioni di metri di tessuto irregolarmente importato dalla Cina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

