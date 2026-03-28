La Guardia di Finanza ha sequestrato a Prato oltre 245.000 rocche di filati irregolari nel settore tessile. I filati, privi dei requisiti di tracciabilità, sono stati bloccati durante un intervento delle forze dell’ordine. L'operazione si è concentrata sul controllo di prodotti che non rispettano le normative vigenti nel settore. Nessuna informazione è stata diffusa sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.

“Dal controllo sui primi campioni di prodotto prelevati è emerso – spiegano i finanzieri in una nota – come gli stessi riportassero etichette indicanti unicamente il luogo di produzione (Cina), senza specificare i necessari dettagli riferiti ai soggetti qualificabili come importatore eo distributore della merce, obbligatoriamente previsti dal Codice del consumo. Inoltre, anche con riferimento alla composizione tessile dei filati è stata rilevata l’assenza delle indicazioni minime previste ai fini della corretta qualificazione del materiale di cui era composta ciascuna rocca, in violazione delle vigenti normative comunitarie di settore”. I militari hanno dunque avviato una più approfondita ricognizione dei due esercizi, rilevando le medesime difformità nella quasi totalità dei prodotti presenti, quantificati in 246. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: sequestrati filati irregolari. Oltre 245mila rocche bloccate dalla Guardia di Finanza

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