Una giornata dedicata alla tutela ambientale ha portato alla rimozione di circa un quintale di rifiuti da una zona di Prato, dove è stata scoperta anche una discarica abusiva. Contestualmente, detenuti di diversi istituti penitenziari italiani hanno partecipato a iniziative di volontariato ambientale, combinando le attività di pulizia con momenti di svago all'aperto.

Lorenzo Zitignani (Plastic Free Onlus): "L'associazionismo può essere inclusivo e generare valore concreto, creare opportunità per lanciare il messaggio che il cambiamento è possibile, per l’ambiente e per le persone" Giornata di impegno per l'ambiente e nello stesso tempo la possibilità di avere, letteralmente, qualche “ora d'aria”, per i detenuti di vari istituti penitenziari italiani. L'iniziativa si è svolta ieri, domenica 29 marzo, organizzata dalle associaioni no profit Plastic Free Onlus e Seconda Chance, coinvolgendo anche i detenuti del carcere La Dogaia di Prato. “L’appuntamento rientra in un percorso più ampio che punta non solo a restituire decoro agli spazi pubblici, ma anche a costruire opportunità concrete di inclusione e reinserimento sociale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Prato, detenuti e volontari per l'ambiente: rimosso un quintale di rifiuti, trovata anche una discarica abusiva

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