Vaccino Covid Pfizer 55enne riceverà indennizzo a vita dal ministero della Salute | braccio paralizzato dopo la seconda dose

Un giudice del tribunale di Agrigento ha stabilito che il ministero della Salute dovrà corrispondere a vita un assegno bimestrale a un uomo di 55 anni, residente ad Agrigento, che ha subito gravi danni a seguito della vaccinazione anti-Covid somministrata nel marzo 2021. La decisione arriva dopo due anni di battaglie legali e rappresenta un caso emblematico nell’ambito degli indennizzi per reazioni avverse ai vaccini. L’uomo, seguendo le indicazioni ministeriali, si era sottoposto alla seconda dose del vaccino Pfizer-BioNTech. Dopo circa tre mesi dalla somministrazione, ha iniziato a manifestare dolori persistenti al braccio sinistro, fino alla diagnosi di amiotrofia nevralgica, nota anche come sindrome di Parsonage-Turner, che ha quasi paralizzato l’arto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

