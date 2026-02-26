vaccino covid pfizer tribunale di agrigento dispone indennizzo a vita per 55enne braccio semi paralizzato dopo 2a dose

Un uomo di 55 anni ha ricevuto un indennizzo a vita dopo aver sviluppato una grave complicanza a seguito della seconda dose di un vaccino Covid. Dopo circa tre mesi, ha iniziato ad avvertire dolori al braccio, che sono poi degenerati in una forma di paralisi parziale. La vicenda ha portato a una decisione legale che riconosce il danno subito come legato alla vaccinazione.

L'uomo si era sottoposto alla seconda dose del siero. Dopo circa 3 mesi, oltre ai dolori al braccio sinistro, ha avuto una amiotrofia nevralgica o sindrome di Parsonage-Turner, con una quasi paralisi dell'arto. Fatta la segnalazione all'Aifa, per sospetta reazione avversa al vaccino, la commissione.

