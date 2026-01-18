Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Natacha

Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Natacha Misisca, doula di 34 anni di Moruzzo, venuta a mancare pochi giorni dopo il parto del suo quarto bambino, a causa di una grave malattia. L’obiettivo è offrire un aiuto concreto in un momento difficile, affinché la famiglia possa affrontare le spese e le difficoltà legate a questa perdita improvvisa.

Una raccolta fondi per supportare la famiglia di Natacha Misisca, la doula 34enne residente a Moruzzo tragicamente deceduta a pochi giorni dal parto del suo quarto figlio a causa di un male incurabile. Una storia che lascia un silenzio paradossale, contrastato solo dall'allegria portata dai bambini della giovane mamma, ma che porta con sè anche problemi di natura economica. Proprio per questo - da un'amica di Natacha - è stata lanciata una raccolta fondi a supporto della famiglia di Natacha. Un gesto di solidarietà verso la famiglia che in pochi giorni ha già permesso di raccogliere quasi 18mila euro da 426 donatori. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Terni, raccolta fondi per aiutare la famiglia del piccolo Gian Luca: “Un contributo per potergli stare accanto”

In occasione della difficile battaglia di Gian Luca contro un tumore, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe dalla sua famiglia. L’obiettivo è raccogliere contributi per sostenere il bambino e permettergli di ricevere le cure necessarie. Ogni donazione può fare la differenza e offrire un supporto concreto alla famiglia in questo momento delicato.

Curato a Borgo Roma, raccolta fondi per aiutare a Natin a ricostruirsi una vita

A Borgo Roma, si è avviata una raccolta fondi per sostenere Nitin Kumar nel suo percorso di ricostruzione. L'iniziativa, proveniente da Verona, invita alla solidarietà per offrire a Nitin un'opportunità di reinizio e speranza. Un gesto di vicinanza e sostegno rivolto a chi ha bisogno di ripartire.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

È online la prima raccolta fondi specifica dell’anno! come sempre sulla piattaforma @eppela Abbiamo bisogno del vostro supporto per sostenere le spese dei due nuovi carrellini di Dino e Sonica: per lui ne verrà realizzato uno completamente da zero, su - facebook.com facebook