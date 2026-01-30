Un farmaco per il diabete riduce il rischio di infarto

Da cibosia.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo farmaco per il diabete potrebbe ridurre il rischio di infarto. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori che studiano le malattie cardiovascolari. Ora si aspettano conferme da studi più ampi, ma i primi risultati sono promettenti. La ricerca si concentra su farmaci che aiutano a proteggere il cuore delle persone con diabete, una delle cause principali di morte nel mondo.

La ricerca cardiovascolare continua a cercare soluzioni efficaci contro l’aterosclerosi, principale causa di mortalità nel mondo. Tra le novità più interessanti emerge IC7Fc, un composto sperimentale originariamente sviluppato per il trattamento del diabete di tipo 2. Secondo uno studio preclinico pubblicato su Science Advances, questa molecola mostra capacità sorprendenti nel contrastare l’aterosclerosi, aprendo prospettive per una terapia a doppio bersaglio: gestione metabolica e protezione cardiaca. Lo studio è stato condotto da un consorzio internazionale guidato dal Leiden University Medical Centre nei Paesi Bassi, in collaborazione con la Monash University in Australia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

un farmaco per il diabete riduce il rischio di infarto

© Cibosia.it - Un farmaco per il diabete riduce il rischio di infarto

Approfondimenti su Diabete Infarto

Avere un gatto fa bene al cuore: riduce lo stress e il rischio di infarto

Numerosi studi suggeriscono che avere un gatto può contribuire a migliorare la salute cardiovascolare.

Fibre, quante mangiarne al giorno per ridurre il rischio di diabete e infarto: lo studio

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Zayflama inesi nedir Öncelikle Tip 2 diyabet tedavisinde kullanlmak amacyla tasarlanmtr

Video Zay?flama i?nesi nedir ? Öncelikle Tip 2 diyabet tedavisinde kullan?lmak amac?yla tasarlanm??t?r

Ultime notizie su Diabete Infarto

Argomenti discussi: La scoperta: un farmaco contro l'insonnia curerà la sclerosi multipla; Sclerosi multipla: nuove speranze di cura con l’individuazione della molecola bavisant; Farmaco per sclerosi multipla progressiva scovato fra 1500; Per il trattamento della sclerosi multipla un aiuto dall’IA.

un farmaco per ilUn farmaco per il diabete mostra benefici cardiovascolariSviluppato per il diabete di tipo 2, il composto sperimentale dimostra effetti diretti sulla progressione dell’aterosclerosi nei modelli animali. msn.com

un farmaco per ilRecordati: sigla accordo con Moderna per commercio farmaco acidemia propionicaPagamento up-front da 50 mln$ fino a 100 mln$ a Moderna (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 gen - Recordati ha stipulato un accordo di ... ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.