Un farmaco per il diabete riduce il rischio di infarto
Un nuovo farmaco per il diabete potrebbe ridurre il rischio di infarto. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori che studiano le malattie cardiovascolari. Ora si aspettano conferme da studi più ampi, ma i primi risultati sono promettenti. La ricerca si concentra su farmaci che aiutano a proteggere il cuore delle persone con diabete, una delle cause principali di morte nel mondo.
La ricerca cardiovascolare continua a cercare soluzioni efficaci contro l’aterosclerosi, principale causa di mortalità nel mondo. Tra le novità più interessanti emerge IC7Fc, un composto sperimentale originariamente sviluppato per il trattamento del diabete di tipo 2. Secondo uno studio preclinico pubblicato su Science Advances, questa molecola mostra capacità sorprendenti nel contrastare l’aterosclerosi, aprendo prospettive per una terapia a doppio bersaglio: gestione metabolica e protezione cardiaca. Lo studio è stato condotto da un consorzio internazionale guidato dal Leiden University Medical Centre nei Paesi Bassi, in collaborazione con la Monash University in Australia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
