poste pensioni in pagamento dal 1 aprile

Poste Italiane annuncia che, a partire da mercoledì 1 aprile, le pensioni del mese saranno disponibili in pagamento in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo. La distribuzione avverrà quindi nello stesso giorno in cui inizia il mese, permettendo ai pensionati di ricevere le somme dovute.

Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da mercoledì 1. Sempre a partire da mercoledì 1 le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 47 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare 06 45263322. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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